Мишустин рекомендует распространить режим карантина на всю Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных введенным в Москве. На совещании с вице-премьерами он заявил, что главная задача властей сейчас — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение COVID-19, передает «КоммерсантЪ».

Мишустин также сообщил, что правительство одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение режима карантина. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести время дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — добавил он.

С 30 марта в Москве покидать квартиру можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездок на работу.