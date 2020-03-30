Эльвира Вихарева о московском карантине

Действия мэрии Москвы незаконны, хотя я за жёсткий карантин. Но, господа, давайте соблюдать закон, коль призываете нас к ответственности.

Собянин опубликовал указ, который запрещает покидать место жительства без причины. Список «уважительных» причин он также приложил к указу. Проблема только в том, что этот указ не имеет никакой силы.

Ограничения, введенные мэром Москвы, могут быть наложены только при введении режима чрезвычайного положения в стране или конкретном субъекте РФ.

Введение ЧП определяется федеральным конституционным законом (ФКЗ) № 3 «О чрезвычайном положении».

Для введения режима ЧП есть две причины: насильственная смена власти (пункт «а») и угрозы эпидемиологического и техногенного характера (пункт «б»).

Все меры, которые касаются пункта «б», регулируются отдельной статьей № 13 ФКЗ. В пункте «б» статьи 13 ФКЗ указано, что возможно «введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий».

Меры, введенные Собяниным, по сути и являются карантином.

Вроде все логично, но вот ЧП может ввести только президент РФ.

Вот выдержка из ФКЗ: «Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации». После введения указ Президента должен быть опубликован, и только затем вводится режим ЧП.

Собянин вроде как не президент. Его указ имеет не обязательный, а рекомендательный характер.

Чтобы указ был законным, необходимо хотя бы формальное соблюдение правовых норм, тем более что они ограничивают нас в конституционных правах.

Поэтому, на текущий момент, это режим САМОизоляции.

Он является добровольным.

Нет ЧП — нет запрета на передвижение. Никакие указы мэров не могут ограничить ваше право выйти из дома, если вы не больны и не представляете опасности для окружающих.

Носите маски, держите дистанцию. Думайте о ближних. Берегите себя и знайте свои права.

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