Дмитрий Гудков о выходе из партии «Гражданская инициатива»

Введенный декретом конец света нужно встречать мужественно, раздав долги и надев чистое. Ровно это мы всем штабом Гудкова сейчас и делаем. Да, попытки регистрации Партии перемен при Путине закончены, мы больше не будем бороться с Минюстом за ее юридическое существование.

Моя команда выходит из партии «Гражданская инициатива». Объясню, что произошло.

Два года назад (впору отмечать юбилей) мы пытались воспользоваться последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику. Не создать новую партию (это было невозможно), а создать ее на месте старой, поменяв название и обновив команду. Но власть прикрыла и эту возможность. Задолго до московского чрезвычайного положения в политику у нас стали пускать только по спецпропускам.

Мы честно прошли дорогу до конца: несколько съездов, множество отчетности и, наконец, Верховный суд, который окончательно и незаконно отказал в (пере)регистрации. Можно провести еще 10 съездов — но это очевидно бесполезно. Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым.

В этих условиях, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, наша команда решила выйти из «Гражданской инициативы» и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

Мы благодарны Андрею Нечаеву за поддержку нашей команды. Надеемся, что наше решение позволит ему более результативно бороться за сохранение «Гражданской инициативы», в чем мы желаем ему успеха.

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