«Роснефть» продала бизнес в Венесуэле

Компания «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала неназванной компании, на 100% принадлежащей правительству России, пишут «Ведомости».

По словам представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева, сделка была совершена в интересах акционеров: «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах».

Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.

Старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов отмечает, что в условиях санкционного давления возможные риски для компании, которая имеет листинг в Лондоне и около 50% акционерного капитала которой принадлежит иностранным инвесторам, перевешивают потенциальные выгоды ведения бизнеса в Венесуэле.