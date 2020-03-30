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Правительство изменило список товаров первой необходимости

30.03.2020

Правительство изменило утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю: магазины, в которых продаются товары из списка, смогут продолжить работу в условиях карантина с 28 марта по  5 апреля. Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары, передает РБК.

Из нового списка исчезли:

  • автозапчасти (шины, покрышки и другие),
  • оборудование электрическое,
  • кабельная продукция,
  • бытовые приборы,
  • компьютерное, электронное и оптическое оборудование,
  • товары для сада и огорода,
  • строительные и отделочные материалы и инструменты,
  • противопожарные товары,
  • печатные СМИ,
  • похоронные принадлежности,
  • очки и линзы (а также их части),
  • табачная продукция,
  • упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».

Вместо категорий «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности», «Средства индивидуальной защиты» в обновленном перечне появились:

  • санитарно-гигиеническая маска,
  • антисептик для рук,
  • салфетки влажные,
  • салфетки сухие,
  • мыло туалетное,
  • мыло хозяйственное,
  • паста зубная,
  • щетка зубная,
  • бумага туалетная,
  • гигиенические прокладки,
  • стиральный порошок.
«Детские товары» конкретизировали до подгузников, пеленок для новорожденного, детского шампуня, крема от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.

В перечне товаров первой необходимости сохранились бензин и дизельное топливо, но теперь в него добавили и сжиженный природный газ. 

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