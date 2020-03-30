Правительство изменило список товаров первой необходимости

Правительство изменило утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю: магазины, в которых продаются товары из списка, смогут продолжить работу в условиях карантина с 28 марта по 5 апреля. Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары, передает РБК.
Из нового списка исчезли:
- автозапчасти (шины, покрышки и другие),
- оборудование электрическое,
- кабельная продукция,
- бытовые приборы,
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование,
- товары для сада и огорода,
- строительные и отделочные материалы и инструменты,
- противопожарные товары,
- печатные СМИ,
- похоронные принадлежности,
- очки и линзы (а также их части),
- табачная продукция,
- упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».
Вместо категорий «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности», «Средства индивидуальной защиты» в обновленном перечне появились:
- санитарно-гигиеническая маска,
- антисептик для рук,
- салфетки влажные,
- салфетки сухие,
- мыло туалетное,
- мыло хозяйственное,
- паста зубная,
- щетка зубная,
- бумага туалетная,
- гигиенические прокладки,
- стиральный порошок.
В перечне товаров первой необходимости сохранились бензин и дизельное топливо, но теперь в него добавили и сжиженный природный газ.