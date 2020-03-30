Правительство изменило список товаров первой необходимости

Правительство изменило утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю: магазины, в которых продаются товары из списка, смогут продолжить работу в условиях карантина с 28 марта по 5 апреля. Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары, передает РБК.



Из нового списка исчезли:



автозапчасти (шины, покрышки и другие),

оборудование электрическое,

кабельная продукция,

бытовые приборы,

компьютерное, электронное и оптическое оборудование,

товары для сада и огорода,

строительные и отделочные материалы и инструменты,

противопожарные товары,

печатные СМИ,

похоронные принадлежности,

очки и линзы (а также их части),

табачная продукция,

упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению».

Вместо категорий «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности», «Средства индивидуальной защиты» в обновленном перечне появились:





санитарно-гигиеническая маска,

антисептик для рук,

салфетки влажные,

салфетки сухие,

мыло туалетное,

мыло хозяйственное,

паста зубная,

щетка зубная,

бумага туалетная,

гигиенические прокладки,

стиральный порошок.

«Детские товары» конкретизировали до подгузников, пеленок для новорожденного, детского шампуня, крема от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.В перечне товаров первой необходимости сохранились бензин и дизельное топливо, но теперь в него добавили и сжиженный природный газ.