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COVID-19: самые незавершенные футбольные лиги

27.03.2020

С тех пор как в Европе началась вспышка коронавируса, все крупные спортивные соревнования были либо отложены, либо полностью отменены. В футболе игры лиг «большой пятерки» были отложены до 2 апреля, что оставило целый ряд спортивных вопросов без ответа. Будет ли Ливерпуль лидером турнирной таблицы по итогам сезона и получит ли свой первый титул за последние 30 лет? Кто выиграет поединок между испанскими суперкомандами «Барселоной» и «Реалом»?

В этой инфографике, составленной Statista, сравнивается количество матчей, которые еще предстоит сыграть в европейских высших лигах, с самым незавершенным турниром Италии, который был прекращен из-за коронавируса. В общей сложности там было сыграно 124 матча, что составляет 33% от всех матчей в сезоне 2019-20.

Infographic: COVID-19: The Football Leagues With the Most Unfinished Business | Statista You will find more infographics at Statista

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