Аэропорт «Грозный» отказывается принимать граждан без регистрации в Чечне

С 27 марта аэропорт «Грозный» принимает только тех граждан Российской Федерации, которые имеют регистрацию на территории Чечни. В пресс-службе АО «ВайнахАвиа» пояснили, что данные меры аэропорт вынужден принять в связи с угрозой распространения COVID-19, а решение принято оперативным штабом республики в согласовании с Росавиацией, сообщает «Грозный-Информ».

На период сохранения угрозы распространения инфекции будет сохранен только один рейс «Грозный–Москва–Грозный», который будет выполняться компанией «Аэрофлот».