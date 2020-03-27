ФСИН отказывает в тестировании на коронавирус

Медперсонал СИЗО «Водник», в котором содержится фигурант «московского дела» Егор Лесных, не протестировал его на коронавирус, потому что у ФСИН нет таких возможностей. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Почти две недели у Лесных держалась высокая температура, был сильный кашель. Однако ему прописывали лишь жаропонижающее, а тест на COVID-19 так и не сделали. «На вопрос, если у Егора были симптомы ОРВИ, не разумно ли в условиях пандемии его изолировать и все-таки взять анализ, они промолчали», — говорит адвокат Эльдар Гароз.

При этом в начале недели Егору Лесных говорили, что тестирование все-таки проведут в лаборатории СИЗО «Матросская тишина».

Ранее пресс-служба ФСИН заявляла, что в следственных изоляторах города Москвы не выявлено случаев заражения коронавирусом.