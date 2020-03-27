Кремль разрешил в «нерабочую неделю» работать на удаленке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что те, кто переведен на удаленный режим работы, могут продолжать деятельность и с 28 марта по 5 апреля. Эта неделя была объявлена президентом Владимира Путина нерабочей.

«Цель предстоящей недели — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее. И те, кто до этого уже начал работу в удаленном формате или обучение в режиме телеконференции, — продолжение этого будет приветствоваться», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом он отметил, что «речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова».

«А о каком понимании этого слова идет эта речь? Если его нет ни в одном законе? — недоумевает социолог Григорий Юдин. — Вы понимаете, что люди сначала выстраивали процессы для удаленной работы, а потом заблокировали их после ваших заявлений? <…> Как можно «продолжать работать», если есть указ о нерабочей неделе? Заставлять работников работать из дома вопреки их воле? А потом получать жалобы по Трудовому кодексу? Вы там представляете немного, как устроена обычная жизнь? <…> Я, конечно, понимаю, что ваш начальник взял моду принимать решения и никому ничего не объяснять — но можно как-то дать ему понять, что его слова и действия в ситуации эпидемии имеют последствия? Что это не поправки к Конституции, их нельзя менять туда-обратно каждые два дня?»

Часть российских компаний будет продолжать работу с 28 марта по 5 апреля и офлайн. По распоряжению Путина, должны закрыться все компании, кроме продуктовых магазинов, госучреждений, банков, медицинских и транспортных организаций. Тем не менее, по данным «Открытых медиа», продолжит работу сеть «Детский мир», график которого согласован с мэрией Москвы и Минэкономразвития.

«Мы торгуем товарами жизненно важного обеспечения. Мы работаем. Дети есть хотят, детям подгузники нужны, детям бутылочки нужны. Какая бы ни была пандемия, какая бы ни была зараза, дети-то остаются детьми», — отмечает представитель компании Надежда Киселева.

Возможно, продолжит работу сеть Leroy Merlin, которая согласовывает график работы с региональными и федеральными администрациями. Хотя источник «Открытых медиа» говорит, что скорее всего они подчинятся распоряжению.

У автодилеров «Автомир» и «Авилон» будут работать сервисные центры. Решение по работе автосалонов еще не принято.