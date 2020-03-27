«Победа» приостановила полеты

Победа приостанавила полёты по всем направлениям, но деньги за билеты не возвращает, а кладёт на счёт в личный кабинет. Их можно потратить на перелёты по окончании карантина. Выходит, если человеку экстренно надо лететь, покупать он должен уже за свой счет.