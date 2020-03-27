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«Победа» приостановила полеты

27.03.2020

Авиакомпания «Победа» приостановила полеты, сообщили РБК источники в головной компании «Аэрофлот». На сайте перевозчика сейчас нельзя купить билеты ни за рубеж, ни по России, отмечает агентство.

Собеседники «Ведомостей» пояснили, что руководство компании решило, что потери при простое будут меньше, чем при продолжении полетов при текущем снижении спроса. По данным Международной ассоциации аэропортов, спрос на полеты внутри России к концу марта упал примерно вдвое.

В пресс-службе «Победы» подтвердили информацию о приостановке. Полеты не будут выполняться с 1 апреля до 31 мая.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах. Он рекомендовал регионам до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

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