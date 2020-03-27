«Победа» приостановила полеты

Собеседники «Ведомостей» пояснили, что руководство компании решило, что потери при простое будут меньше, чем при продолжении полетов при текущем снижении спроса. По данным Международной ассоциации аэропортов, спрос на полеты внутри России к концу марта упал примерно вдвое.
В пресс-службе «Победы» подтвердили информацию о приостановке. Полеты не будут выполняться с 1 апреля до 31 мая.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах. Он рекомендовал регионам до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Победа приостанавила полёты по всем направлениям, но деньги за билеты не возвращает, а кладёт на счёт в личный кабинет. Их можно потратить на перелёты по окончании карантина. Выходит, если человеку экстренно надо лететь, покупать он должен уже за свой счет.— Andrey Pivovarov (@brewerov) March 27, 2020