Аббас Галлямов: Гонка преемников Путина будет набирать обороты

После публикации результатов опроса «Левада-центра», касающегося отношения граждан к теме президентского обнуления, в политической повестке в полный рост встанет вопрос о преемнике.

В ситуации, когда половина страны не хочет, чтобы Путин остался, его выборы способны превратиться в гражданскую войну. Противники переизбрания намного активнее его сторонников, и молча сидеть по домам не будут. Чтобы увидеть это, достаточно посмотреть в каждой группе на соотношение респондентов, которые заявили свою позицию твёрдо или не очень. Среди тех, кто одобрил поправку, большинство выбрало вариант «скорее одобряю». Тех, кто ее «определенно одобряет», меньше. Среди противников ситуация обратная: число людей, заявивших «определенно не одобряю», почти в два раза превышает число тех, кто «скорее не одобряет» эту поправку.

По-настоящему ответственным поступком в такой ситуации было бы выбрать преемника и после окончания срока полномочий уйти. Большинство этот шаг безусловно бы оценило. Иметь на руках разрешение Конституционного Суда и отказаться воспользоваться им — с этим можно войти в историю.

Итак, гонка преемников теперь будет только набирать обороты. Потому что они прекрасно понимают то, о чем я написал выше. И ни один из них не сможет исключить варианта, что Путин так и поступит.

А значит, надо быть готовым.

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