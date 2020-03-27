В России каждый пятый случай заражения COVID-19 непривозной

20% тех, у кого был выявлен коронавирус в России, не покидали страну в последнее время и получили заболевание через контакт с другими зараженными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ [обращать внимание], потому что риски на сегодняшний день реальны», — заявила чиновник.

Сейчас в стране под наблюдением остается порядка 10 тыс. человек, контактировавших с больными COVID-19, а пять тысяч, по словам Поповой, «благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровыми участвуют в жизни страны».