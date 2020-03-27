В Гонконге растут протестные настроения даже в условиях пандемии COVID-19

63% жителей Гонконга хотят отставки главы города Кэрри Лэм, а тех, кто поддерживает антикитайские протесты — в два раза больше противников демонстраций. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Reuters. В декабре прошлого года за снятие Лэм с поста выступало на 6% меньше респондентов.

Опрос показал значительный рост поддержки среди населения ключевых требований участников демонстраций, которые проходили в течение большей части прошлого года и перестали быть массовыми из-за коронавируса. При этом недоверие к мерам правительства в борьбе с пандемией выражает 54% опрошенных, а 33% респондентов недовольны работой властей по этому вопросу.

Тех, кто против требований протестующих, как и в декабре прошлого года около 15%.

По словам доцента кафедры государственного управления в Китайском университете Гонконга Ма Нгок, требования протестующих «не были разбавлены или забыты из-за эпидемической ситуации».

Результаты опроса говорят, что в Гонконге выросло до 20% (с 17% в декабре) количество сторонников независимости от Китая. А тех, кто против этой идеи стало меньше на 12% (сократилось до 56%). Количество тех, кто не поддерживает ни один вариант, удвоилось.

Степень поддержки протестов резко варьируется в зависимости от возраста, уровня образования и того, родились ли респонденты в Гонконге. Молодые и лучше образованные люди, родившиеся в городе, гораздо чаще являются сторонниками идей демонстрантов.