Григорий Мельконьянц о решениях ЦИК

Прокомментирую шесть тем, которые сейчас озвучила на заседании Памфилова.

1. Общероссийское голосование не будет совмещаться с выборами единого дня голосования 13 сентября. На мой взгляд, как раз можно было действовать наоборот. Если скорректировать нормативку ЦИК, грамотно организованное совмещение могло бы решить многие проблемы, в том числе с открытостью и гласностью.

2. ЦИК останавливает все запущенные процедуры приема заявлений по «мобильному избирателю», в том числе обнуляет уже поданные заявления. Тут все корректно.

3. Приостанавливается аккредитация СМИ на общероссийское голосование. Более того, постановление ЦИК будет скорректировано, так как была допущена оплошность, и порядок аккредитации СМИ будет упрощен. Видимо, речь идет о цензе, который установил ЦИК, что заявку на аккредитацию можно подавать только на тех журналистов, которые работают в редакции не менее чем за 2 месяца до дня назначения голосования. Эту поправку протащил на заседании с голоса зампред Николай Булаев, при том что Памфилова и Гришина, судя во всему, были против. Мы об этом писали, в том числе в последнем докладе, что такие ограничения могут вводиться только законом, а не подзаконным актом, и нельзя их вводить задним числом. Так что если скорректируют, это будет правильно.

4. Еще раз заявлено, что ЦИК не занимается пропагандой или агитацией — хорошие поправки или плохие, что будут лишь разъяснять суть поправок и создавать определенную мотивацию, чтобы люди пришли на избирательные участки. Показ видеороликов на ТВ и демонстрация наружной рекламы будут продолжены. Что тут скажешь, если глядя на распространяемые материалы, очевидно, что ЦИК и региональные избиркомы занимаются и агитацией, и пропагандой. Придется этой темой заняться плотнее, если ЦИК сам этого не видит или не хочет видеть.

5. Нормы для досрочного и надомного голосования за 7 дней на общероссийском голосовании могут не понадобиться, если ситуация нормализуется. Сужение серой бесконтрольной зоны стоит приветствовать. При этом нужно идти дальше и отказываться вовсе от массового досрочного голосования, оставив его только для труднодоступных мест. «Мобильного избирателя» вполне достаточно, чтобы заменить досрочку.

6. Все выборы в апреле–мае предлагается перенести, а это 75 кампаний. Правильное предложение, теперь важно, чтобы это юридически корректно было оформлено, так как без объявления режима ЧП сейчас есть правовые преграды для его реализации.

Источник