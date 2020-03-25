Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации и продлило действие карантина по всей стране на 30 дней, до 24 апреля. Об этом сообщает «Громадское».

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что если страна справится в коронавирусом раньше, правительство будет принимать отдельное решение.

Ранее режим ЧС был введен лишь в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской, Запорожской областях и Киеве, так как там были выявлены больные COVID-19.