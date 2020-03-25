КС подтвердил право кандидатов оспаривать отказ в регистрации в судах

Сроки обжалования решений избиркомов в суде Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции. Временные рамки не позволяют кандидатам, которым отказали в регистрации, сначала оспорить решение в избирательной комиссии, а затем уже подавать иск.

Как сообщают «Ведомости», с жалобой на данные сроки в КС обратились Анастасия Брюханова и Елена Рускова, которым в регистрации в качестве кандидатов от «Яблока» было отказано в июле прошлого года. Они не смогли обжаловать решение в Мосгоризбиркоме и ЦИКе, а суды отказались рассматривать иски, так как прошло 10 дней с даты первого решения окружной комиссии. КС согласился, что при попытке оспорить решение в избиркомах право на обращение в суд должно оставаться.

По решению КС, законодателю следует изменить действующее правовое регулирование. До этого времени потенциальные кандидаты смогут обратиться в суд в 5-дневный срок со дня принятия решения вышестоящей избирательной комиссии.

По словам Елены Русаковой, в жалобе в КС незарегистрированные кандидаты также просили о пересмотре итогов голосования в случае признания отказа в регистрации незаконным. Но суд на это не пошел, хотя и предусмотрел возможность финансовой компенсации.