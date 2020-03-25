Собянин отменил бесплатный проезд для пожилых людей и наложил ряд других ограничений на москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Ранее бесплатного проезда лишили школьников, так как они перешли на удаленное обучение.

С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.

Кроме того, в Москве будут закрыты библиотеки, культурные центры, клубы, кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан — в помещениях и под открытым небом.

В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры — не должны проводить презентации товаров и услуг.

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.