СМИ: В Перми зараженный COVID-19 главврач онкодиспансера ходил на работу

Вернувшийся из отпуска в Турции главный врач пермского краевого онкодиспансера Максим Мезенцев не стал выдерживать двухнедельный карантин и продолжил работу. Сейчас он госпитализирован — источники СМИ говорят, что у него подтвержден коронавирус, а на карантине оказались еще 30 сотрудников его больницы. Он также присутствовал на совещании с участием регионального министра здравоохранения и главы города.

«Он пришел на работу после отпуска и провел конференцию с сотрудниками, — цитирует 59.RU источник в медицинских кругах. — Может, он и не знал, что болен. Но он точно знал, что на работу нельзя. Сейчас на карантине около 30 сотрудников онкодиспансера. Работа больницы нарушена».

Издание Properm приводит в Telegram информацию своего источника о том, что Мезенцев контактировал не только с врачами онкоцентра на совещании, «но и с главными врачами города и Пермского края», так как побывал на заседании Пермской городской думы. Там же присутствовала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова и глава города Перми Дмитрий Самойлов.

По словам еще одного источника Properm , под карантин попали также главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин, его заместитель, главный бухгалтер и юрист этого лечебного учреждения.