Правительство выделило 1,4 млрд рублей на создание вакцин и тест-систем

Для борьбы с коронавирусом из резервного фонда правительства России выделено 1,4 млрд рублей Роспотребнадзору на разработку методов диагностики и лечения.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, деньги будут направлены «в первую очередь на расширение работ по созданию вакцин, а также тестированию и выбору эффективных лекарств из числа тех, которые вновь разрабатываются, и уже существующих». Часть суммы будет направлена также в сеть лабораторий Роспотребнадзора для более обширного тестирования пациентов на COVID-19.

«Также я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией», — заявил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова отметила, что тестирование организовано на базе 141 региональной государственной лаборатории в 79 субъектах России, тесты уже предоставлены 70 лабораториям из 36 регионов. К работе будут подключены еще 17 лабораторий Федерального медико-биологического агентства. Также с 25 марта в Москве и Петербурге к диагностике подключатся две крупные частные медицинские лаборатории.