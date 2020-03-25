Павел Чиков: Новая реальность

На ближайшие два месяца минимум, если не до осени, мы все погрузились в новую реальность. В Штатах отменены занятия в университетах до конца семестра и обсуждается отмена школ до сентября. В Европе в некоторых странах закрыты не только границы, но и заблокированы крупные города. В Израиле вот-вот введут комендантский час, обеспеченный силами армии.

Суды нигде не работают, тюрьмы везде закрыты. Власти повсеместно концентрируют полномочия в своих руках, работает полиция, миграционные центры, Роспотребнадзор и медицинские учреждения. При этом силовики выключают и без того минимальную функцию помощи и содействия (прием населения, оказание госуслуг) и наращивают карательные полномочия: к нам в штаб уже поступают обращения пожилых москвичей, к которым на улицах по время прогулок, показанных врачами после инсульта, подходят полицейские для проверки оснований нарушения карантинного режима. Произвольные практики распространяются быстрее коронавируса.

Адвокатская работа парализована, юристов уже не пускают в суды даже по неотложным делам — принудительная госпитализация или продление содержания под стражей. Редкие процессы и то идут исключительно по видеоконференцсвязи, никакое право на защиту толком не реализовать.

Бизнес умирает секторально — туризм, общепит, услуги, спорт. Торговые центры, кинотеатры, туроператоры, фитнес-центры выстроились в очередь к правительству выпрашивать бюджетные уступки. Но возмещение каких-либо убытков — призрачная вероятность в будущем, пока даже арбитражные суды закрыты. Коммерсанты выкручиваются путем переговоров и самоорганизации, на ходу адаптируясь к новым реалиям. Юристы стараются им тут помогать.

СМИ больше ни о чем не пишут, кроме пандемии. Журналисты стонут, но кроме вируса и его последствий в повестке только цены на нефть и курс рубля с индексами фондовых рынков. Массовые протесты свернулись до одиночных пикетов онлайн.

В «Агоре» остановились все суды, в следственный комитет и в СИЗО не пускают, метро закрыто, в такси «не содют». Даже Европейский суд по правам человека на месяц закрылся, чего не было с момента его создания в 1950 году.

Хорошо, что почта еще работает. Это позволило нам отправить в Страсбург 100 жалоб сторонников Навального, обысканных силами СКР осенью прошлого года. Все пакеты уже доставлены. Вчера ушла в том же направлении нацболка Ольга Шалина, арестованная на 10 суток за собственное фото 10-летней давности со значком НБП на лацкане. С ЕСПЧ продолжают работать два десятка юристов «Агоры» под началом главы международной практики Кирилла Коротеева. Кирилл Коротеев (Kirill Koroteev).

Однако вся общественная жизнь сегодня сохраняется вокруг вируса. Поэтому мы активно развиваем штаб правовой помощи. В нем 16 адвокатов ведут прием. Вчера запущена линия психологической помощи, уже пошли первые обращения. Мы уже добиваемся системных изменений: власти стали пускать в страну близких родственников россиян, остановлена волна судов о принудительной госпитализации, уволена за профнепригодность главный инфекционист Ставрополья. Любой полицейский произвол тут же будет вызывать ответную реакцию наших адвокатов.

Сегодня стартует специальное направление помощи малому и среднему бизнесу.





Источник