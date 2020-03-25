Путин решил обратиться к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы обратится к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

Обращение будет транслироваться по телевидению.