Олег Козловский: Государство должно насколько возможно компенсировать убытки

Государство, на самом общем уровне абстракции, это политический институт, созданный обществом для решения проблем, которые нельзя эффективно решить индивидуально: от всеобщего начального образования до национальной безопасности. Эпидемии — типичный пример такой проблемы. Поэтому государство обязано направить все свои усилия не только на непосредственную борьбу с вирусом (это и так понятно), но и на облегчение участи тех, кто пострадал от произошедшего, в том числе от самих мер по борьбе с эпидемией.

Тысячи людей остались без работы (а еще потеряют ее, вероятно, сотни тысяч или миллионы), масса предприятий разорится, экономический ущерб будет огромным, но не равномерным. Больше пострадают бедные, у кого нет накоплений, самозанятые, отдельные отрасли (сфера услуг, туризм, рестораны и т.п.).

Государство — как всеобщая касса взаимопомощи — должно насколько возможно компенсировать эти убытки. Если вы заставляете людей сидеть дома, компенсируйте им зарплату из бюджета (или платите базовый доход, если у них не было официальной зарплаты). Если вы закрываете кинотеатры, оплачивайте их аренду за время простоя. Если закрываете школы, обеспечьте пособие для одного из родителей, который будет сидеть с детьми. В противном случае это просто перекладывание расходов на частный бизнес и граждан, никакой вины которых в эпидемии нет.

Это большие деньги, но ради этого не страшно залезть в военный бюджет (он у нас огромный, а после пандемии во всем мире будет не до развития вооружений), в ФНБ, отложить или закрыть менее приоритетные программы, продать и без того разросшиеся госактивы.

К сожалению, вместо этого мы опять слышим другие разговоры: про новые уголовные статьи, запреты, усиление слежки. Сами «государственники» не понимают, для чего существует государство.

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