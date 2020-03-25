Шойгу обвинил оппозицию в попытках проникнуть на военные объекты

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в Совете Федерации о попытках обучаемого за рубежом «прозападного оппозиционного дивизиона» проникнуть на военные объекты, в госпитали и на кладбища, прикрываясь законом о средствах массовой информации». Выступление министра показала «Россия 24».

По словам Шойгу, на Западе регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам и хакерским атакам. Но за три года на вооруженные силы РФ было совершено 25 тысяч хакерских атак, а также деятельность ведут прозападные оппозиционные активисты, которые снимают входы и выходы закрытых объектов Минобороны и публикуют в интернете.

«В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законом о средствах массовой информации, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые и больные, на кладбища и поминки, в семьи наших погибших ребят», — сказал Шойгу.

Министр заявил о необходимости регулирования законодательства в данной части.