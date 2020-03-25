Турецкая прокуратура обвиняет 20 человек по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги

Прокуратура Стамбула 25 марта заявила о подготовке обвинительного заключения в отношении 20 человек, которые считаются причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

Среди обвиняемых — бывший заместитель главы генеральной разведки Саудовской Аравии Ахмед аль-Асири и бывший советник королевского суда Сауд аль-Кахтани, которые избежали наказания у себя на родине. Турция обвиняет их в том, что они «спровоцировали преднамеренное убийство с чудовищным умыслом».

Другие 18 фигурантов обвиняются прокуратурой Стамбула в совершении убийства Хашогги.

Напомним, что в декабре прошлого года суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста, а еще троих человек осудили на различные сроки тюремного заключения. Аль-Асири и аль-Кахтани среди них не было.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Лишь 20 октября власти Саудовской Аравии признали его убийство на территории консульства.