В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

Распределение по регионам:
|
1. Москва
|
120
|
2. Московская область
|
6
|
3. Республика Крым
|
6
|
4. Псковская область
|
4
|
5. Краснодарский край
|
4
|
6. Оренбургская область
|
3
|
7. Республика Саха (Якутия)
|
3
|
8. Тульская область
|
2
|
9. Республика Коми
|
2
|
10. Кабардино-Балкарская Республика
|
2
|
11. Пермский край
|
2
|
12. Брянская область
|
1
|
13. Архангельская область
|
1
|
14. Калининградская область
|
1
|
15. Ставропольский край
|
1
|
16. Ростовская область
|
1
|
17. Республика Башкортостан
|
1
|
18. Нижегородская область
|
1
|
19. Пензенская область
|
1
|
20. Челябинская область
|
1
Всего инфекция распространилась в 55 регионах.