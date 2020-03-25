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В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом

25.03.2020

Общее количество зараженных в России достигло 658 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах. Число заболевших в Москве возросло с 290 до 410.

Распределение по регионам:

1. Москва

120

2. Московская область

6

3. Республика Крым

6

4. Псковская область

4

5. Краснодарский край

4

6. Оренбургская область

3

7. Республика Саха (Якутия)

3

8. Тульская область

2

9. Республика Коми

2

10. Кабардино-Балкарская Республика

2

11. Пермский край

2

12. Брянская область

1

13. Архангельская область

1

14. Калининградская область

1

15. Ставропольский край

1

16. Ростовская область

1

17. Республика Башкортостан

1

18. Нижегородская область

1

19. Пензенская область

1

20. Челябинская область

1



Всего инфекция распространилась в 55 регионах.

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