Уменьшается количество поездов на внутрироссийских маршрутах из-за коронавируса

Пассажиропоток из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России снизился, поэтому РЖД сокращает периодичность курсирования некоторых поездов или вовсе отменяет маршруты. Изменения затронут не только конец марта и апрель, но и май.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — отмечается на сайте РЖД, где можно ознакомиться с полным перечнем изменений.