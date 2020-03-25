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Уменьшается количество поездов на внутрироссийских маршрутах из-за коронавируса

25.03.2020

Пассажиропоток из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России снизился, поэтому РЖД сокращает периодичность курсирования некоторых поездов или вовсе отменяет маршруты. Изменения затронут не только конец марта и апрель, но и май.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — отмечается на сайте РЖД, где можно ознакомиться с полным перечнем изменений.

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