Белый дом и Конгресс США согласовали законопроект о помощи при пандемии на $2 трлн

Сенат и администрация президента США Дональда Трампа объявили, что достигли соглашения о законодательстве, необходимом для оказания экстренной помощи гражданам, бизнесу и системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Associated Press, меры являются крупнейшим экономическим спасательным мероприятием в истории страны. Они включают выплаты большинству американцев (прямой одноразовый платеж в размере $1200 на одного взрослого и $500 на ребенка), увеличение размера пособий по безработице, программу на $367 млрд по субсидированию выплат заработной платы для малых предприятий, рабочие которых вынуждены сидеть дома. Крупному бизнесу, в том числе авиакомпаниям, будут предоставлены кредиты на общую сумму в $500 млрд. Помощь также получат американские больницы.

По словам лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, США «вложат триллионы долларов наличности в экономику, чтобы помочь американским рабочим, семьям, малым предприятиям и пострадавшим отраслям».

Переговоры по данному пакету мер на Капитолийском холме продолжались пять дней. Слухи о том, что сделка между конгрессменами и Белым домом скоро будет достигнута, во вторник вызвали резкий рост на американском фондовом рынке.