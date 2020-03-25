Губернатор Красноярского края распорядился ограничить выезд жителей из городов региона

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам районов принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований, если только это не неотложные поездки. Об этом сообщает портал NGS24.

«Вирус паники пострашнее инфекции. В любой территории края люди должны обладать достоверной информацией, которая поможет им правильно поступать и укажет четкую ответственность за действия или бездействие», — отметил Усс.

Ранее он говорил, что «мы должны отдавать себе отчет, что реальное количество заболевших в Красноярском крае больше, чем подтвержденных диагнозов». По последним данным, медики подтвердили в регионе четыре новых случая заражения. За все время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления.