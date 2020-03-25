Суд США запретил выпуск криптовалюты от Telegram

Цифровые токены Gram, которые должны были получить инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON,) федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал ценными бумагами и ввел запрет на их продажу. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на решение суда.

Осенью 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам наложила через суд временный запрет на продажу криптовалюты Gram и обратилась с иском о полном запрете торгов. По мнению комиссии, Gram является ценной бумагой, и его выпуск и продажа первым инвесторам в 2018 году велась без обязательной по законодательству США предварительной регистрации. Суд эти аргументы поддержал: по его мнению, первые инвесторы TON вложили средства, рассчитывая заработать через продажу Gram на вторичном рынке. Telegram имеет право оспорить решение суда.

Блокчейн-платформа TON должна была запуститься в октябре прошлого года, но из-за иска комиссии старт перенесли на апрель 2020 года. В начале 2018 года инвесторы вложили в нее $1,7 млрд и приобрели 2,9 млн цифровых токенов Gram из 5 млн планировавшихся к выпуску.