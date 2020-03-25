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Россиян предупредили о возможном закрытии неба в США

25.03.2020

Посольство России в США рекомендовало гражданам вернуться на родину, так как американские власти в ближайшее время могут закрыть все аэропорты из-за распространения COVID-19. В посольстве напомнили, что сейчас регулярные рейсы из США осуществляет компания «Аэрофлот». После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка.

«В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», — говорится в сообщении

В США подтверждено более 52 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По количеству заболевших страна находится на третьем месте в мире.

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