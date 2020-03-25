На Курилах произошло землетрясение 7,5 баллов

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 баллов располагался в 220 км от Северо-Курильска на глубине около 57 км по данным USGS Earthquake Hazards Program. Как сообщает astv.ru, после толчков Северо-Курильск остался без электричества и интернета.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, из портовой зоны было эвакуировано 400 человек на безопасную возвышенность. Волна цунами пришла в Северо-Курильск высотой около 50 см.

«По предварительной информации жертв и разрушений нет. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива», — отмечает пресс-служба ведомства.