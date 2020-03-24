Дмитрий Некрасов: Борьба с коронавирусом на Кипре и в России

Нахожусь на Кипре. Две недели назад тут закрыли все рестораны, отели, большинство непродуктовых магазинов, да и вообще большую часть бизнесов. (При этом всем вынужденно лишившимся работы государство выплачивает до 70% зарплаты). Пять дней назад полностью прекратили морское и авиасообщение с внешним миром.

Потом власти увидели, что лишенный работы и досуга народ тусуется по набережным и прочим детским площадкам. Власти закрыли парковки, площадки и прочие места скопления, но и это не сильно помогло.

30 минут назад тут ввели полный комендантский час, а заодно и войска на улицы. Теперь любой выходящий из дома должен отправить властям СМС с номером паспорта, кодом причины выхода из дома и временем отсутствия. Выйти можно только после ответного СМС с разрешением.

Уважительными причинами выхода из дома является поход за продуктами, в аптеку, к врачу, а также одиночные прогулки/пробежки недалеко от дома и выгул домашних животных. Греческий интернет тут же обошла шутка о том, как мужик запросил ежедневно выгуливать домашнее животное по 8 часов по району, и на вопрос чиновника «зачем так долго?» ответил, что у него черепаха.

В любом случае теперь максимум два выхода из дома за день, и если злоупотребляешь правом, тебя его лишат.

Считаю подобные меры сильно выходящими за пределы разумной самообороны, но они хоть внутренне логичны.

Тем временем узнал об одной из мер по борьбе с коронавирусом в России.

Госжилинспекция Московской области обязала управляющие компании (ЖКХ) в порядке отчетности фотографировать и присылать в инспекцию результаты дезинфекции общих пространств каждого (!) этажа, каждого подъезда, каждого обслуживаемого компанией дома.

Дело даже не в том, что уборщицы не всегда обладают смартфонами, не все умеют пересылать фото и в целом отвлекаются от основной работы для совершения данного священнодейства.

Вопрос в том, КАК можно оценить дезинфекцию этажа по фото, и ЧТО инспекция будет делать с сотнями тысяч однотипных фотографий одинаковых этажей типовых домов, чтобы различить их (в том числе фото одного и того же этажа в разные дни). Вряд ли так быстро разработан умный компьютерный алгоритм. Еще сомнительнее набор нескольких тысяч операционистов, обладающих магическим знанием о том, чем один этаж типового дома отличается от другого.

Но мера очень четко демонстрирует, как выглядят административные методы борьбы с вирусом.

А злые языки сообщают, что минздрав Бельгии настоятельно рекомендовал гражданам временно воздержаться от группового секса. Воистину свингеры в текущей ситуации едва ли не главные пострадавшие.

Продолжение следует… ну в смысле, то ли еще будет.

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