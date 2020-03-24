Правительство обязало регионы закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Из-за распространения COVID-19 правительство России поручило регионам приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных и досуговых заведений. Также чиновники на местах должны ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, говорится на сайте кабмина.

Контролировать исполнение указаний поручено Роспотребнадзору.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 57 до 495 за последние сутки. Как сообщили в оперативном штабе, случаи заболевания отмечены в 14 регионах.

