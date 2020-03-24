Правительство России доплатит нефтяникам $85 млн за поставку нефти в Белоруссию

Российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас. По его словам, премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7, передает БЕЛТА.

«Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», — пояснил Румас.

РБК подсчитал, что при поставках 18 млн т нефти ежегодно (столько российские компании поставляли в Белоруссию в последние годы) нефтяники недосчитаются $126 млн, а российский бюджет компенсирует им $85 млн.