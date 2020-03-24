Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года.

Они согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио-2020.