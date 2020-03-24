Собянин: никто не знает реальной картины по COVID-19 в России

Число зараженных коронавирусом в России гораздо больше, чем в официальных данных. Отсутствие реальной картины связано с малым количеством тестирований и непониманием проблемы в регионах, сказал мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по коронавирусу, на совещании с президентом Владимиром Путиным, сюжет о котором показала «Россия-24».

Всего во время вспышки коронавируса из других стран вернулось порядка миллиона россиян, но не все они прошли тесты на коронавирус. По словам Собянина, в Москве около 500 людей с COVID-19, но не у всех из них уже подтвердились тесты.

«Динамика такая высокая, это серьезная история уже. Тем более мы видим, что достаточно много людей находятся у себя дома, просто не тестируются те, кто приехал из-за рубежа. Чувствуют себя хорошо, ну и слава богу. Реально тех, кто болен — их значительно больше», — сказал Собянин. По его словам «реальной картины никто не знает» и «не все регионы понимают» серьезность происходящего.