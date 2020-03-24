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57 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в 14 регионах России

24.03.2020

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 57 до 495 за последние сутки. Как сообщили в оперативном штабе, случаи заболевания отмечены в 14 регионах. 

Наибольшее число новых заражений (28) — в Москве. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено пять новых случаев. По четыре — в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два — в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае. По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

За сутки из больниц выписаны пять человек, а общее число выздоровевших достигло 22.


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