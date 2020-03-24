ФБК: авторы «Крымского моста» забрали половину выделенных Минкультом денег

Режиссер Тигран Кеосаян, его супруга, руководитель Russia Today Маргарита Симоньян и их родственники при съемках фильма «Крымский мост» получили в качестве гонораров почти половину денег, выделенных на съемку Минкультом. Чтобы средств на съемки хватило, картину проспонсировал миллиардер Аркадий Ротенберг, утверждает Фонд борьбы с коррупцией.

В 2016 году студия «8 рядов», принадлежащая брату Тиграна Кеосаяна, подала заявку на финансирование съемок «Крымского моста» в Фонд кино, но там им отказали. После этого первый заместитель администрации президента Алексей Громов направил в Минкульт письмо с просьбой выдать на фильм 100 млн руб. без конкурсов и безвозвратно. Деньги были выделены из Фонда кино.

Однако почти половину из этих денег получили авторы картины и их семья. Так, Маргарита Симоньян за сценарий (который она писала три месяца) и передачу прав на него получила 9 млн руб. Тигран Кеосаян получил за услуги режиссера-постановщика 14 млн руб. Вторым режиссером была его дочь Александра, она получила более 4 млн руб. Генеральный продюсер, брат Тиграна Давид Кеосаян получил 8 млн руб., а его сын и невестка, работавшие ассистентами, получили суммарно 10,1 млн руб. Для сравнения, сумма гонораров всех главных и второстепенных актеров составляет 10 млн руб. на 14 человек.

Чтобы денег на съемки и постпродакшн хватило, компания «8 рядов» получила 54 млн от некоего Фонда развития кинематографии, образования и культуры, который больше никогда на фильмы денег не выделял. На счет Фонда эти деньги перевел Аркадий Ротенберг, чья компания строила Крымский мост, пишет ФБК.

Фильм «Крымский мост» вышел в прокат в 2018 году. О тайных заработках его режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян ФБК уже сообщал ранее.