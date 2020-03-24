Страны просят перенести Олимпиаду в Токио

Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступила за перенос летних Игр в Токио на 2021 год. Ее председатель Альфонс Херманн пояснил, что немецкие атлеты находятся в очень сложной ситуации: они практически не могут тренироваться, передает «Интерфакс».

«Поскольку по прогнозам экспертов и дата осенью не является стопроцентной альтернативой, мы предпочли бы перенос по меньшей мере на следующий год. Этот вопрос в ближайшие дни мы будем обсуждать с нашими спортсменами, чтобы узнать их мнение», — сказал Херманн.

Ранее олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на Игры в Токио. С предложением перенести Олимпиаду обратились национальные комитеты США и Новой Зеландии.