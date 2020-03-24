Китай снимет карантин с части провинции Хубэй

Для большей части провинции Хубэй, в центральном городе которой был первый эпицентр коронавируса, в полночь заканчивается двухмесячная блокировка. По словам местного правительства, людям, зараженным COVID-19, будет разрешен выезд, сообщает Associated Press.

В центре провинции — городе Ухань — закрытый режим продлится до 8 апреля. Город, а позже и вся провинция Хубэй были закрыты с 23 января, после того как коронавирус начал распространяться по всему Китаю.

В Ухане властям пришлось возводить дополнительные больницы, чтобы справиться с количеством зараженных, однако со временем вспышка постепенно была взята под контроль. В течение последней недели в Хубэе почти не выявлялись новые заболевшие.

Однако пока неясно, позволят ли другие города и провинции Китая въезжать людям, покидающим Хубэй без соблюдения карантина.

В настоящее время официальные лица Китая больше обращают внимание на опасность возвращения вируса из-за границы. Поэтому всех прибывающих из-за рубежа отправляют на обязательный 14-дневный карантин, а также планируют обязать их сдавать тест на коронавирус.