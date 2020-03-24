Из-за исчезновения Руслана Шаведдинова ФБК подает заявления о похищении

Фонд борьбы с коррупцией подал новый иск в Архангельский гарнизонный военный суд, так как сотрудника Руслана Шаведдинова, который был ранее отправлен на Новую Землю для прохождения военной службы, вывезли из части 18 марта, после этого он не выходил на связь. Юристы ФБК обращают внимание, что несмотря на предыдущее решение, Шаведдинов не может пользоваться телефоном. Также поданы заявления о похищении человека и превышении полномочий в Следственный комитет и военное следственное управление, сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

«Это беспредел. Пусть Шаведдинов призван служить, но тогда он военнослужащий, а не раб и не зэк. Даже его мать не знает, где он», — пишет он.

Напомним, Руслана Шаведдинова после обыска в квартире в декабре 2019 года отправили проходить срочную военную службу на Новую Землю. Долгое время с ним не было никакой связи.