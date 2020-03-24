ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Кредитным организациям стоит соблюдать меры предосторожности при обслуживании клиентов из-за коронавируса. Согласно рекомендациям Центробанка, стоит использовать онлайн-переводы и бесконтактную оплату, дезинфицировать поверхности, которых касаются клиенты, и не выдавать наличные из банкоматов, работающих в режиме рециркуляции.

Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендуется выдержать купюры в своих хранилищах в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, и по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции (деньги из них сразу попадают от одного клиента к другому).

Регулятор советует банкам регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, банкоматов и терминалов, и обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной формы оплаты товаров и услуг во время пандемии коронавируса.