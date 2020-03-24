Сергей Медведев о малом бизнесе в условиях кризиса

О ком я думаю в этот кризис, так это точно не о нефтяниках, не о больших корпорациях, даже не о креативном классе, он пристроится при скудеющих ресурсных потоках, дизайнеры, пиарщики и коучи найдут свой бюджетный ручеек. Я думаю о малом бизнесе и сфере обслуживания, о Фаррухе из Узбекистана, который уже несколько лет стрижет меня в скромном салоне красоты у нас в Звенигороде. У Фарруха дома пять детей, он им туда посылает деньги. О Романе, который держит зоомагазин «Счастливая морда» в Супонево и сам стрижет моего Бруно, целуя его в нос. Я вижу, как туго идет там бизнес, как разоряются вокруг подобные лавочки. Об армянском мясном дворике, о маленьком кафе в подворотне, где варят настоящий шоколад... На этой микроинфраструктуре жизни и держится наша повседневность, а вовсе не на «Роснефти», и это сейчас в очередной раз будет отсечено оккамовой бритвой вируса, карантина, кризиса, слабого рубля, закредитованности, высокой ставки, отсутствия оборотных средств. В немецкой экономике эти люди дают 60% ВВП, если не ошибаюсь: не Крупп с Сименсом, а булочники и дантисты, — и государства закачивают сотни миллиардов долларов для их поддержки сейчас, а у нас они — трава под ногами, кормовой гумус, и каждый раз их сметает волной, в 1998-м, 2008-м, 2014-м, а они прорастают вопреки, берут чего-то там в аренду, выкручиваются, изобретают, не хозяева жизни, как тот самый средний класс в западных странах, а кормовая база государства.

Не знаю, следили вы за шоу под названием «20 вопросов Владимиру Путину», я сам не могу по чисто физиологическим причинам, но радио до меня добросовестно доносило выжимки, и там при помощи очень неглупого интервьюера вырисовывается картина... нет, не злого гения, не осеннего патриарха, не собеседника Ганди, не отца нации, а торжествующей пошлости — балагура, говорящего расхожие мнения из репертуара газеты «Аргументы и факты» или регионального издания «Комсомольской правды». Такие речи востребованы в электричках, курилках, на придорожных авторынках и черноморских курортах — видимо такой эффект опрощения персонажа был задуман режиссерами шоу накануне 22 апреля, но было видно, что говорит он это со вкусом, так сказать, от души, если это слово здесь вообще уместно. И там меня очень задел один эпизод, где он с нескрываемым презрением говорит о малом бизнесе как о поголовных жуликах: «купил подешевле — продал подороже». И дальше стенограмма:

«Андрей Ванденко: То есть я правильно понял, торгаш — жулик?

Владимир Путин: В сознании народа, мы же так говорим.

Андрей Ванденко: Я же про Вас.

Владимир Путин: Знаете, я же тоже часть этого народа.

Андрей Ванденко: Понятно.

Владимир Путин: Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так… Мы все так думаем»

На этом месте я выключил радио, меня прямо жгло оскорбление за миллионы этих людей, зарабатывающих на жизнь самостоятельно, в стороне от распределительных схем государства. Если такое отношение к ним в мирное время, то чего же ждать сейчас, когда начнут с грохотом опускаться пыльные рольставни и появляться грустные объявления на закрытых дверях заведений. И вот что я хочу сказать вам, друзья: когда этот вирус закончится, а он обязательно закончится, и границы снова откроются, продавайте то, что осталось, и езжайте (именно так, езжайте) открывать бизнес в Чехию, Черногорию, Аргентину, в прокат скутеров на Бали, аттракцион-тарзанка в Грузии, магазин матрешек в Турции, к черту на рога, потому что здесь власти нужны только три категории людей — нефтяники, охранники и бюджетники, и их спасут, а вас снова кинут, швырнут при следующем кризисе, вирусе, дефолте, девальвации, конституции, потому что здесь уважают не труд и профессионализм, но только власть и силу, и еще умение скрысить, украсть, и в любой кризис это становится еще более очевидно.

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