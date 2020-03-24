Илья Яшин: Участвовать ли в голосовании по поправкам в Конституцию?

Как думаете, они действительно проведут голосование по поправкам 22 апреля?

Да, Путин подписал указ — но это же реально безумие. Школы на карантине, люди работают из дома, а тут на тебе: общероссийский плебисцит. Мне кажется, все-таки перенесут. Хотя черт знает, конечно, что у них там в голове…

Но как бы то ни было, остается вопрос — надо ли участвовать в этом голосовании?

Ходорковский говорит: надо идти на участки и голосовать против, потому что это, возможно, последний раз, когда власть спрашивает наше мнение. Навальный отвечает: нет, не надо туда ходить, это фейк, а не голосование, оно вообще ни на что не влияет.

Я сделал подробное видео, где спокойно и без эмоций разобрал все аргументы за и против.

Думаю, это будет полезно посмотреть всем сомневающимся. Поэтому просьба — поделитесь этим постом в своих соцсетях, помогите распространить видео в районных группах.

Пусть ролик увидит побольше людей, особенно из числа тех, кто привык получать новости из телевизора.

Спасибо за помощь.