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Наказание за нарушение карантина ужесточат

24.03.2020

Премьер Михаил Мишустин поручил до 25 марта Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение карантинных мер. Об этом сообщается на сайте правительства.

Роспотребнадзору поручено разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза.

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