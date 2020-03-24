Наказание за нарушение карантина ужесточат

Премьер Михаил Мишустин поручил до 25 марта Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение карантинных мер. Об этом сообщается на сайте правительства.

Роспотребнадзору поручено разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза.