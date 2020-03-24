Банки повышают ставки по ипотеке

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке на фоне падения курса рубля. Условия ухудшаются даже по уже одобренным заявкам, пишет Znak.com.

Одними из первых ипотечные ставки еще 13 марта подняли Юникредит Банк и Транскапиталбанк. Следом ставки по всем ипотечным кредитам поднял «Росбанк дом», Райффайзенбанк, «Открытие». О возможной корректировке ставок по ипотеке также сообщили в Абсолют Банке, ВТБ, Альфа-банке, «Уралсибе», Промсвязьбанке. Банкиры отмечают, что будут «следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно».

Представители банков повышение ипотечных ставок объясняют нестабильной ситуацией на мировых фондовых рынках. Курс рубля по отношению к доллару за последние две недели снизился почти на 20% на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. Цены на нефть обвалились до многолетних минимумов, всего с начала года котировки рухнули более чем вдвое.