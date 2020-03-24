Борис Титов предлагает рассматривать дела о бизнес-преступлениях в суде присяжных

В разработанном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым законопроекте предлагается передать судам присяжных уголовные дела, связанные с предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает РБК.

Согласно законопроекту, в роли фигурантов уголовных дел разной степени могут выступать индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры, и так далее. По мнению Титова, суды присяжных смогут обеспечить «максимальную реализацию состязательных начал в ходе судебного разбирательства», так как количество оправдательных приговоров в таком формате гораздо выше, чем в традиционных судах.

«Сейчас эта идея наиболее своевременна: и мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса, — считает омбудсмен. — Мы прекрасно понимаем, что чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры, и мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается».

Документ, подготовленный бизнес-омбудсменом, направлен председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, который ранее предлагал рассматривать в суде присяжных дела о мошенничестве.