«Ведомости»: бюджеты нацпроектов могут сократиться из-за смены приоритетов

К 26 марта Минфин и Минэкономразвития должны определить приоритетные бюджетные расходы в условиях пандемии коронавируса. В результате того, что поддержка экономики и социальной сферы потребуют больше средств, финансирование нацпроектов и строек может сократиться, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, в первую очередь сокращения коснутся инвестиционных расходов и частично будут пересмотрены нацпроекты, также будут заморожены крупные бюджетные стройки, находящиеся на проектной стадии. В приоритете окажутся поддержка населения и особенно сильно пострадавшего бизнеса, в том числе малого и среднего.

Расходы федерального бюджета на 2020 год должны составлять 19,5 трлн руб. Но из-за низкой цены на нефть и распространения коронавируса доходы бюджета могут быть на 2-3 трлн руб., согласно различным прогнозам, ниже запланированных, что приведет к дефициту средств. При этом меры, принятые из-за коронавируса, требуют новых расходов, но во сколько обойдется весь антикризисный план правительства, чиновники не говорят. Пока в антикризисном фонде 300 млрд руб., но их уже начали тратить.