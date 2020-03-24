В Великобритании объявили жесткий карантин

Британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях, объявил премьер Борис Джонсон в связи с эпидемией коронавируса. Начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено только за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой, передает BBC.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Полиции дано указание штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.

По словам Джонсона, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

«Без огромных национальных усилий по сдерживанию этого вируса настанет момент, когда ни одна система здравоохранения в мире не справится с ним. Просто не хватит аппаратов искуссственного дыхания, не хватит мест в реанимации, не хватит врачей и медсестер, — подчеркнул Джонсон. — И как мы уже видели на примере других стран, у которых тоже отличные системы здравоохранения, настал весьма опасный момент».

С воскресенья в Англии от коронавируса умерли еще 46 человек в возрасте от 47 до 105 лет, у всех были дополнительные проблемы со здоровьем. По четыре человека умерли также в Шотландии и Уэльсе. В общей сложности в стране сделано 83945 анализов на коронавирус и подтверждено 6724 случая заражения.