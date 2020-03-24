В Индии полиция разогнала длившуюся с декабря демонстрацию

Утром 24 марта полиция в столице Индии разогнала длившуюся с начала декабря сидячую акцию протеста, участники которой выступали против нового закона о гражданстве. Власти ссылаются на запрет публичных собраний из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

Акция, в которой принимало участие множество женщин, проходила в районе Шахин Баг, ставший центром выступлений против закона, позволяющего немусульманам из соседних стран получить индийское гражданство более простым способом. Протестующие считают документ дискриминационным по отношению к мусульманам.

Во время разгона демонстрантов их окружили сотни полицейских в защитном снаряжении и приказали разойтись. Некоторые оказали сопротивление полиции, девять человек были задержаны (шесть из них женщины). Полиция отмечает, что насилия не было, а местное телевидение показывало, как бульдозеры сносят палатки и транспаранты.

До конца марта в Нью-Дели в качестве мер против распространения коронавируса запрещены общественные собрания численностью более пяти человек.